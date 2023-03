Javier Milei mostró armado bonaerense y denuncian sabotaje

Pero el conurbano bonaerense es un territorio hostil para todos los dirigentes opositores. Sin dudas, "la fiscalizacion es un eje central y no puede pasar que nos caguen", resumió Pareja sin pelos en la lengua sobre la provincia de Buenos Aires, que nuclea al 40% del padrón electoral.

Hace más de un año trabajo en esto. No nos puede sorprender que se nos vayan candidatos a otros espacios o que, de pronto, nos digan que faltan votos en tal lugar, etcétera. Eso no nos puede pasar. Necesitamos 13.500 fiscales para la primera sección electoral y ya tengo el 20%: 3.000 personas. Estoy tranquilo

Luego, desde La Libertad Avanza denunciaron a Urgente24 comportamientos muy polémicos de los intendentes. "El intendente de Morón, Lucas Ghi, nos mandó a la policia, bomberos, defensa civil para clausurar el evento por un llamado de atentado al 911, pero nos negamos. Eso sí, terminamos de hablar y nos sacaron. Teniamos un lunch preparado pero no pudimos compartirlo con los presentes porque nos sacaron del lugar".

Esto es algo que también se había denunciado en Lanús anteriormente.

Si bien tenían pensado pasar de mano en mano un micrófono para que cada uno expusiera sus inquietudes y análisis sobre el territorio, con las 3.000 personas eso fue imposible y solo hablaron Carlos Kikuchi, armador nacional de Milei, Sebastián Pareja, como referente provincial, y Luciano Olivera, que está a cargo de esta región del Gran Buenos Aires, donde se ponen en juego en estos comicios 15 legisladores.

En ese momento del encuentro, el economista libertario se preparaba para ir al piso de A24 a dialogar con el conductor Esteban Trebucq:

"Nosotros lo que estamos viendo hoy es que hay un equilibrio de tercios. Primero, hay que desterrar la mentira que trata de imponer un grupo de mentirosos que está en Juntos por el Cambio.

Yo te hago una pregunta: si vos entrás en un balotaje, tus votos son los del balotaje o los que hicieron que entres en el balotaje? Porque en el balotaje es binaria la cuestión y eso te incrementa la cantidad de votos. Entonces, ese porcentaje te miente.

¿Qué es lo que pasa? Cuando fue la elección de 2019, las PASO oficiaron de primera vuelta. Cuando se vio el tremendo número de Alberto Fernández del 48% contra el 31%, la gente se asustó, fueron muchos más a la primera vuelta y JXC sacó el 41%, pero no tiene el 41% porque eso trabajó como si fuera un balotaje

Entonces, primero que dejen de mentirle a la gente diciendo que yo saco votos a no sé quién. Primero, los votos no son de nadie, no hay esclavos como para que digan que los votos son de A o B.

Esto lo que quiere decir es que no es cierto que Juntos por el Cargo (sic) tenga eso que dicen que tienen. Tendrán 31% o 35% pero no tiene lo que dice que tiene.

Segundo punto, el Frente de Chorros (sic) la tiene complicadísima. Tiene un límite. La que más votos tiene es Cristina Fernández de Kirchner, sin ninguna duda. Y en ese caso, dada la imagen negativa, tiene un techo de 25%

Esto te da que vos estás en un equilibrio de tercios con nosotros, los liberales. No me importa quién sea el otro que entre a la segunda vuelta: le vamos a ganar igual”.

En La Libertad Avanza compararon videos: Larreta vs. Milei en Morón

https://twitter.com/SoyPatoSantis/status/1631754420143763456 Mensaje claro y contundente de Larreta en Morón. Hay que ganar en cada municipio, en cada provincia y sacar la mayor diferencia en las PASO. Y después, "hay que gobernar. No estamos para boludear. Acá hay que transformar, tomar decisiones". Qué buen presidente vas a ser, pelado! pic.twitter.com/YpLsxziLiN — Patricio Santis (@SoyPatoSantis) March 3, 2023

https://twitter.com/erecalt/status/1632156056674615296 LA CASTA TIENE MIEDO!



Quisieron hacer cualquier cosa para suspender la fuerza del leon! En morón de la mano de @SebaPareja les decimos. No nos van a parar! Viva la libertad carajo! @alecarrancio @CarlosKikuchi @SantilanJuli1 pic.twitter.com/sMVNWvzvzz — Emiliano Recalt (@erecalt) March 4, 2023

