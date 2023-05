Rusherking rompe el silencio y habla sobre su ex

Rumores que llegaron a los oídos de Rusher quien no dudo en comunicarse con "Pochi" y aclarar lo sucedido.

"Yo estoy harto de las mentiras, estoy harto de que se digan cosas que no son. La realidad es que yo a la china le deseo lo mejor. Le deseo que se divierta y que sea feliz". Expresó el cantante, quién también negó haber estado con ella el domingo pasado, como se había dicho en algunos medios. "Yo estoy harto de las mentiras, estoy harto de que se digan cosas que no son. La realidad es que yo a la china le deseo lo mejor. Le deseo que se divierta y que sea feliz". Expresó el cantante, quién también negó haber estado con ella el domingo pasado, como se había dicho en algunos medios.

"Esos mensajes y esos tweets no fueron destinados a ella. Nosotros dejamos de hablar hace tres semanas: el 19 de abril, que tenía que ir a buscar unas cosas a la casa de la China. De ahí no hablamos más", concluyó el rapero, dejando en claro que ya no existe relación alguna entre ellos dos.

image.png

Además, Rusher afirmó que no tiene intenciones de volver con la actriz, con quien tuvo una relación intensa pero breve, que incluyó una canción juntos y hasta un casamiento ficticio en un videoclip.

Por su parte, la China Suárez no se refirió a los rumores y se limitó a compartir algunas fotos y videos de sus hijos en sus redes sociales.

image.png

La separación de la China Suárez y Rusherking sorprendió a muchos, ya que se los veía muy enamorados y compenetrados en sus proyectos artísticos. Sin embargo, al parecer, las diferencias entre ellos fueron más fuertes que el amor y decidieron ponerle punto final a su historia.

