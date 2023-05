Roger Waters en Argentina: Cuándo y dónde comprar entradas

A sus casi 80 años, Waters se despedirá de sus fans argentinos en medio de su gira “This Is Not A Drill”. A través de ella conmemora los discos más emblemáticos de Pink Floyd, "The Wall", "Dark Side of the Moon" (que acaba de cumplir 50 años), "Animals" y "Wish You Were Here" con temas más recientes de su carrera solista.