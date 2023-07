Robert De Niro habló de la muerte de su nieto

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCuOES_xN6pO%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALHkEJzhMs4pHVUsWNDdDjI0YO16JkOR5S0KazkSiWC4Mga4MysTKOcrA0aN35MHdgIRKCvLNRZC2H4YtCBASEmvn40ktQ2VMZCCqsTUUFwZCKNpnp5MUxZCDsIwzShX2RylfFixqQbUFNJNH8YZB9E19rwK4MAZDZD View this post on Instagram A post shared by Drena (@drenadeniro)

Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue siempre puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al ser tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado. Lo siento mucho, mi bebé Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue siempre puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al ser tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado. Lo siento mucho, mi bebé

Drena tuvo a Leandro hace 19 años con el artista Carlos Mare, y Leo también había heredado el talento interpretativo tanto de su madre como de su abuelo. Participó con Drena en la película A Star is Born, junto a Bradley Cooper y Lady Gaga en 2018, en Cabaret Maxime y en la cinta The Collection.

drena-de-niro-leandro-rodriguez-070323-1-1f003693a7464280a92d90d71f38b27b.jpg

La familia, que hace tan solo unas semanas celebraba la nueva paternidad de Robert de Niro a los 79 años, vive ahora unos dificilísimos momentos en los que cuentan con el cariño de sus amigos compañeros del mundo del cine. Andy Cohen o Naomi Campbell son solo algunos de los rostros conocidos que han querido transmitirles sus condolencias.

Hasta ahora, ninguno de los familiares han esclarecido la causa del fallecimiento del joven Leo, pero preliminarmente, trascendidos de TMZ alegan que sería otra de las miles de víctimas del Fentanilo, que está causando una enorme crisis de sustancias en Estados Unidos.

