A meses de cumplir 80, Robert De Niro fue papá por 7ma vez

Robert De Niro.jpg El actor Robert De Niro contó que fue papá por séptima vez pero no aclaró ni el sexo de su hijo ni quién es la madre.

De hecho, ni siquera se sabe quién es la madre del nuevo hijo del actor, dado que en 2018, después de casi dos décadas de matrimonio, Robert De Niro y su esposa, la también actriz, Grace Hightower, se separaron. Desde entonces, no se ha sabido sobre una nueva pareja del célebre interprete.

Robert De Niro tenía hasta ahora seis hijos, incluyendo a su hija adoptiva, Drena De Niro, quien tiene 51 años. Su hijo mayor, Raphael De Niro, tiene 46 años, sus gemelos Julian y Aaron tienen 27, su hijo Elliot tiene 25 y la más pequeña, Helen Grace, tiene 11 años.

En la misma entrevista, Robert De Niro habló del amor que tiene por sus hijos, aunque a veces también es bastante estricto. "No hay otra forma con los niños. No me gusta imponer leyes y cosas así. Pero, a veces, no tienes otras opción. Y creo que cualquier padre diría lo mismo", reconoció el actor.

