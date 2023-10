Robert De Niro estrena nueva miniserie con Luis Brandoni

"Boludo y pelotudo son dos palabras clave si vas a Buenos Aires. Son insultos. Boludo es más suave y amistoso, puedes decirlo sin ser ofensivo, incluso con cariño", disparó a su público en el Festival de Cine de San Sebastián.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fvictorfyt%2Fstatus%2F1707541963770089644&partner=&hide_thread=false Robert de Niro explica para los estadounidenses el significado de las palabras "boludo" y "pelotudo", con claridad meridiana. pic.twitter.com/sq2gwKhzE2 — Dr. Victor Tutú (@victorfyt) September 28, 2023

" Luego está pelotudo otro insulto un poco más fuerte. También significa que te pesan las bolas, pero es mucho más agresivo que boludo", explicó.

image.png

Un tweet desató la polémica que volvió tendencia a Pablo Echarri cuando Robert De Niro viajó a la Argentina para grabar la serie.

Un tweet que atribuía a Pablo Echarri una frase criticando a De Niro se viralizó rápidamente y obtuvo miles de comentarios en Twitter. "Nadie de la producción de esa nueva serie nos consultó si estábamos de acuerdo con que venga De Niro a filmar. Creo que se deberían priorizar esos trabajos a actores de calidad del país. Y no lo digo solo por mí, era un papel ideal para Raúl Rizzo", decía el tweet.

Inmediatamente, el actor argentino salió a desmentir esto. "Que se pueda ser tan salame como para invertir tiempo en inventar esta ridiculez no me sorprende, lo que me impacta es que exista tantx idiota comentándolo", le respondió Echarri al usuario que lo acusó de hablar mal de su colega.

image.png

Más contenido en Urgente24:

Los 5 destinos que valen la pena visitar en primavera

Las termas a kilómetros de Buenos Aires que cuestan $1200

Las otras Cataratas de Misiones que muy pocos conocen

La nueva y exitosa película argentina que arrasa Hollywood

Aerolíneas Argentinas recibió nuevo avión "ancho"