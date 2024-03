Ricardo Darín explotó vs. Javier Milei por el INCAA y las redes opinaron

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/1770568172883587093&partner=&hide_thread=false "Creer que lo que pasa en nuestro país depende del sector artístico es un delirio"



Las redes reaccionaron al planteo de Ricardo Darín

"En las últimas horas Ricardo Darín habló del delirio de atacar a la cultura como lo está haciendo el gobierno de Milei. Todo lo de Milei es un disparate. Es un cataclismo lo que estamos viviendo. Es una pena muy grande la que tenemos con el ajuste brutal y la estigmatización que está impulsando el Gobierno contra el teatro, el cine, la música, la danza, la literatura... Para ellos la cultura importa poco y vale nada. Es horroroso. Nuestra vida es la cultura. Todo lo que somos en nuestro lenguaje, en nuestras ideas, en nuestras emociones, en la delicadeza o no del espíritu tiene que ver con la cultura. Todo lo que nos hace llorar y reír, todo lo que amamos tiene que ver con la cultura. La cultura es lo que nos permite, si es posible, ser mejores".

"Decirle K a Ricardo Darín demuestra lo básico y brutos que son estos tipos. Pegaditos a los kirchneristas cuando le decían gorila a cualquiera que los criticara".

"Los libertarios se pusieron a criticar a DARÍN a RICARDO DARÍN que abandonó varías oportunidades de laburar en hollywood para hacer arte en este país, dios mio".

"No, Darín. Delirio es que todos paguemos los negocios de algunos pocos".

"Darín, deberían agradecer tener semejante mansión en un país pobre gracias a los subsidios del INCAA. Actúas siempre de Darín, estás sobrevalorado totalmente. Tu hijo vive en Barcelona en una mansión hasta con cine 3D, no?".

"Si no tenés para comer, no vas al cine. Si tenés 50% d pobres, no financiás películas. Es así d simple. Un tema ético. No es para siempre. Cdo tu situación mejore, volvés a darte gustos. ¿P q no tener con el Estado la misma lógica personal? Coincidí otras veces con Darín. Esta no".

¿Pero qué pasó con el INCAA para el descontento de Ricardo Darín?

En los hechos, el Presidente del INCAA, Carlos Pirovano, firmó una resolución bajo el título de “Suspensión de Erogaciones Económicas en el marco de racionalización de recursos”, en la que se detalla el ajuste que afectará a la institución y a sus trabajadores.

Cabe recordar que, anteriormente, Javier Milei ya mostró varias veces su incomodidad con el INCAA y los recursos que se le destinaban a la institución, ya que según el economista libertario, el país atraviesa una extrema crisis económica, con lo cual su objetivo es priorizar los gastos para poder "equilibrar las cuentas".

