JJOO: La Argentina de Mascherano ya conoce a sus rivales

Zona “B”

Si bien todavía no se conoce el tercer rival que tendrá Argentina al venir de Asia parece que no será una potencia. Entonces viendo esto llegamos a la conclusión que fue un buen sorteo. Por un lado, el rival africano es del norte, o sea no es el típico seleccionado africano con jugadores de gran contextura física como sí lo son los nigerianos, cameruneses, ghaneses y todos los de la “África Negra”. Si vemos el rival europeo no es de las potencias, pero seguramente será el más duro del grupo. Y por último no se conoce el contrincante asiático, pero al ser el 3º clasificado seguramente será un encuentro accesible.