Ricardo Darín arremetió con dureza contra Javier Milei

La crítica "internacional" del Chino Darín a Javier Milei

Es preciso recordar que hace algunos días quien apuntó contra el líder libertario fue el Chino Darín, hijo del aclamado actor.

Desde España, el joven artista expresó: “El gobierno de Milei está atacando el mundo de la cultura como si fuéramos parásitos del Estado y le estuviéramos quitando la comida a la gente que se muere de hambre”.

En diálogo con la revista GQ señaló: “Creo que todos estamos preocupados. Bueno, no todos. Lo que ha sucedido es que ha asumido el poder un tipo de un color político que no se había visto en la Argentina en mucho tiempo, con una especie de anarcoliberalismo y populismo de derechas que no comparto”.

"Los seguidores del gobierno de Milei, tan enfatizados, creen que los niños del norte llevan muriéndose de hambre 20 años porque los actores estamos haciendo cine y teatro”, manifestó quien es el novio de la española Úrsula Corberó.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Otra Vaca Muerta: YPF y Eurnekian, listos para avanzar hacia la segunda joya del país

Alejandra Vigo se abstuvo pero Juan Schiaretti igual gana

"Sin mujeres en la Corte no hay Justicia": Muchas críticas a Javier Milei

Milei da de baja un deseo de Villarruel y la excusa es que "no hay plata"

"Las inversiones más rápidas vendrían con las Sociedades Anónimas Deportivas"