Resident Evil en subasta: Netflix y Warner Bros. ofrecen fortunas millonarias por el reinicio

La batalla por los derechos de esta nueva versión de Resident Evil sigue en curso, y los estudios parecen dispuestos a pagar lo que sea necesario por quedarse con uno de los proyectos más prometedores del género terror.

La pésima historia de Resident Evil en el mundo del cine y las series

La saga de Paul W.S. Anderson con Milla Jovovich recaudó millones, pero traicionó el espíritu de Resident Evil. Sus filmes priorizaron la acción exagerada y los efectos especiales por sobre el horror. El personaje inventado de Alice opacó a los protagonistas originales y la trama se volvió cada vez más ridícula con la incorporación de poderes psíquicos.

Welcome to Raccoon City intentó ser fiel a los juegos, pero falló en todo lo demás. La película de Sony mezcló torpemente las historias de Resident Evil 1 y 2 en menos de dos horas. El resultado fue un desastre de bajo presupuesto con malos efectos, zombis poco convincentes y actuaciones olvidables.

Embed - Resident Evil Welcome To Raccon City: Se BURLA del FAN - Análisis

La serie de Netflix fue un fracaso total que intentó modernizar la franquicia con drama adolescente. Centrada en las hijas de Albert Wesker, la historia en dos líneas temporales no conectó ni con fans ni con el público general.

Como The Last of Us probó, el camino al éxito está en respetar el material original y tomarse el tiempo necesario para desarrollar la historia.

