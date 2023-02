Premios Oscar: 3 escándalos irrepetibles para el 2023

"Moonlight" wins Best Picture | 89th Oscars (2017)

Si 2020 no estuvo lleno de presentes griegos, los Premios Oscar también recibieron una dosis de eso. El film Parasite sorprendió al mundo siendo galardonada como Mejor Película, haciendo que el cine coreano se lleve por delante a la industria de Hollywood, siendo la primera cinta en lengua no inglesa en alzarse en esa categoría, y la primera película coreana en lograr un premio de esta categoría.

Mientras los ganadores daban su discurso en el escenario, las luces se apagaron y las cámaras se centraron en Jane Fonda, responsable del cierre del evento. Sin embargo, figuras como Tom Hanks invitaron a volver a poner la atención en los responsables del largometraje asiático, los verdaderos protagonistas de la terna.

"Parasite" wins Best Picture

El tenso momento entre Will Smith y Chris Rock también fue un escándalo tremendo, que marcó la historia de Hollywood por completo. Fue en la última edición de los Premios Oscar, cuando un desafortunado chiste del comediante provocó la ira del protagonista de King Richard.

Luego de burlarse del aspecto de Jada Pinkett Smith, dado que ella padece de alopecia, su marido le gritó en público y subió hasta el escenario para propinarle una bofetada, que quedó registrada y cortó por completo el ambiente en el que Rock se encontraba, aunque así y todo, logró mantener la compostura y el profesionalismo.

Will Smith slaps Chris Rock at the 2022 Oscars (Uncensored) (1080p HD)