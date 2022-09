Polémica con Ezra Miller por rituales satánicos con mujeres

Según Vanity Fair, el actor tenía un altar en su casa donde le exigía a las mujeres que pusieran sus teléfonos y ofrendas para colocarlas ahí. Además, allegados a Miller aseguraron a la revista que el actor se hacía llamar “Jesús” y “El Diablo”.

image.png Peligra el estreno de The Flash el próximo año.

Además, su entorno aseguró que Ezra Miller tenía delirios mesiánicos y que "el decía que era el próximo Mesías y que los masones habían enviado demonios para matarlo". "En Islandia estuvo acompañado por Jasper Young Bear, un curandero de 55 años de Dakota del Norte que el actor había contratado como consejero espiritual", según publicó Vanity Fair.

Qué pasará con el estreno de The Flash

La película The Flash, para el universo de Dc Comic sobre el héroe, se encuentra pendiente de un hilo. Según afirmaron fuentes cercanas a Vanity Fair, luego del comunicado en el que Miller accedió a realizar una rehabilitación, Warner y el equipo legal del actor trataron de limpiar su imagen y el historial del actor.

Según informó la revista, "buscan pagar a las víctimas a cambio de que firmen un contrato que les impida denunciar una vez hayan recibido el dinero".

Previo a la última información que trascendió sobre los comportamientos y rituales satánicos de Miller, el y su manager habían retomado las conversaciones con Warner Bros. Discovery para continuar adelante con la película, que se espera que se estrene el 23 de junio de 2023.

Habrá que ver qué decisión toma Warner con el actor tras los escándalos que siguen trascendiendo. Ya que si bien es un film al que apuesta todas sus cartas, la imagen de The Flash no estaría siendo la adecuada y Warner no se encuentra en una situación económica en la cual pueda arriesgarse.

