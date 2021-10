Netflix vs Trans: Se viene una huelga que podría derribar el imperio

Sin embargo explicaron que no esperan que se elimine el programa, especialmente después de que Ted Sarandos (El codirector ejecutivo de Netflix) anunciara en Variety que la plataforma mantendría el contenido a pesar de las críticas:

La evidencia más sólida para respaldar esto es que la violencia en las pantallas ha crecido enormemente en los últimos treinta años, especialmente con los juegos de disparos propios, y sin embargo los delitos violentos han disminuido significativamente en muchos países. Los adultos pueden ver violencia, agresión y abuso, o disfrutar de una impactante comedia de pie, sin que esto les cause daño a otros

¿Qué opinan los/las activistas?

La Alianza de Gays y Lesbianas en contra de la difamación, comentó a Variety que el organismo se fundó “porque la representación en los medios tiene consecuencias para las personas LGBTQ”, y recalcó que el cine y la televisión causan problemas mediante la representación de los estereotipos y desinformación, “lo que ha provocado daños en el mundo real, especialmente para las personas trans y las personas de color LGBTQ”.

Los Angeles Times también informó que Netflix obtuvo un llamado de atención al suspender a tres empleados/as trans. Esto supuestamente por asistir a una reunión trimestral de revisión de negocios a la que no fueron invitados, durante la cual los directores y vicepresidentes de la compañía discutieron las consecuencias del especial de Dave Chappelle.

image.png Dave Chappelle y Terra Field...

Una de estas empleadas fue Terra Field, quien fue reincorporada a sus labores después de una investigación sobre sus actividades. Antes de su suspensión, Field habló por su cuenta de twitter sobre “The Closer” para señalar que el especial promovía la ideología feminista radical trans-excluyente:

Esta no es una discusión con dos lados. Es una discusión con personas trans que quieren estar vivas y personas que no quieren que lo estemos

Ante esta problemática Ted Sarandos mencionó que Netflix trabajará duro para garantizar que “Las comunidades marginadas no estén definidas por una sola historia", y puntualizó que la clave de ese esfuerzo es "Aumentar la diversidad en el equipo de contenido mismo", aspecto en el que hizo referencia a títulos como Sex Education, Orange is the New Black, Control Z y el stand-up de Hannah Gadsby.

Hablo Hannah Gadsby...

Por el otro lado, la comediante australiana se ha pronunciado contra el co-director ejecutivo de Netflix, después de que esté a la defensa de Dave Chappelle.

image.png Hannah Gadsby...

Gadsby, cuyas "Nanette" y "Douglas" están en Netflix, publicó en Instagram un posteo dirigiéndose directamente al jefe de Netflix.

¡Hola Ted Sarandos! Solo una nota rápida para hacerte saber que preferiría que no metieras mi nombre en tu lío.Ahora tengo que lidiar con aún más el odio y la ira que a los fanáticos de Dave Chappelle les gusta desatar contra mí cada vez que Dave obtiene 20 millones de dólares para procesar su vista parcial de palabras emocionalmente atrofiada. No me pagaste lo suficiente para lidiar con las consecuencias en el mundo real del silbido del perro del discurso de odio que te niegas a reconocer, Ted. Que te jodan a ti y a tu culto del algoritmo amoral ... Yo hago mierdas con más espina dorsal que tú. ¡Eso es solo una broma! Definitivamente no crucé una línea porque no hay una

En 2019, cuando Netflix adquirió "Douglas", Gadsby había dicho: "Habrá lugares en el mundo que no podré visitar, por lo que es maravilloso que Netflix lleve el programa a todos los rincones del mundo". Me parece que ahora se arrepiente un poco de ese comentario...