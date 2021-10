El Juego del Calamar: ¿Cuánto salió esta producción?

image.png Detrás de escena de “El juego del calamar”.

La cantidad de inversión en “El Juego del calamar ” es inusual si la comparamos con otros éxitos que componen el catálogo. Por ejemplo, series como Stranger Things y The Crown llegaron a costar entre $8 y $10 millones por episodio. The Closer, el controvertido especial de Dave Chappelle, costó 24.1 millones de dólares. Por otro lado, los proyectos de televisión impulsados por otras propiedad como Amazon invirtieron $465 millones para la próxima serie de El señor de los anillos.

Disney por el otro lado…

Según The Hollywood Reporter, Disney Plus gastó en The Mandalorian $15 millones por episodio, lo que daría un total de $120 millones por toda la temporada de ocho episodios. Y desde Marvel con WandaVision y The Falcon y The Winter Soldier gastaron hasta $25 millones por episodio.