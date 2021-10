Guerra de streaming: Disney Plus podría superar a Netflix

Se picó entre dos potencias

The Hollywood Reporter informó que la firma de investigación Digital TV Research, pronostica que el servicio de streaming de Disney Plus alcanzará los 284.2 millones de suscriptores en 2026, mientras que Netflix tendrá 270.7 millones, por lo tanto, quedará por debajo de su competencia.

image.png Desde que conocimos a "Baby Yoda" ya nada es lo mismo...

El informe explica:

Tres plataformas controlarán casi la mitad de las suscripciones de SVOD (Video on demand) del mundo para 2026. Disney Plus será el mayor ganador, superando a Netflix en 2025. Disney Plus agregará 140 millones de suscriptores entre 2021 y 2026 para llevar su total a 284 millones. Aproximadamente 121 millones de suscriptores de Disney + (43 por ciento de su total) en 2026 estarán en los 13 países asiáticos bajo la marca Hotstar

Tengamos en cuenta que Disney Plus agranda sus producciones todos los días. Al estar vinculados con Marvel, mueven mucho esta plataforma. Marvel y Disney llegaron para quedarse.

Si bien Netflix apunta a un público más adulto y gana por ese lado, cada día son más los adultos que consumen Disney Plus o producciones relacionadas al MCU.