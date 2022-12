1- Pentatonix - Holidays around the world (2022)

The Pentatonix arrasaron con sus versiones ‘a capela’, así que era cuestión de tiempo que el colectivo se lanzara a la música navideña.

Holidays around the world cuenta con nueve artistas diferentes, que comparten una colección de melodías festivas.

Kid On Christmas

2- Los Lobos - Llegó Navidad (2021)

¡Feliz Navidad desde la soleada California! Tras cuatro décadas de carrera, Los Lobos, el grupo del este de Los Ángeles que ayudó a popularizar La bamba de Ritchie Valens, por fin prestan su irresistible estilo a estas fiestas.

Estos once clásicos festivos del mundo hispanohablante incluyen temas como Christmas time in Texas de Freddy Fender y la salsera La Murga.

Los Lobos "Feliz Navidad" Official Video (from Llegó Navidad)

3- Andrea Bocelli - Si forever (2018)

El lanzamiento de este álbum de la leyenda de la ópera se convirtió en platino. Incluye dúos con Ed Sheeran, Dua Lipa y su hijo Matteo, y un año más tarde salió una edición para coleccionistas con la aparición de Ellie Goulding o Jennifer Garner.

Aunque en conjunto no está pensado expresamente para estas fiestas, es casi imposible encontrar una banda sonora más adecuada para estas noches de invierno en torno al árbol y al establo de Belén.

Andrea Bocelli - If Only ft. Dua Lipa

4- Frank Sinatra - A Jolly Christmas from Frank Sinatra (1957)

Publicado el mismo año que el exitoso álbum navideño de Elvis Presley, el primer disco de villancicos de Sinatra es la respuesta conservadora a la radical apuesta del Rey. Es la esencia de los Estados Unidos de Eisenhower.

Frank Sinatra - A Jolly Christmas -1959 (FULL ALBUM)

5- Backstreet Boys - A very backstreet Christmas (2022)

Los Backstreet Boys han vuelto, y esta vez, con música navideña. Si creciste en los 90 y te preguntas qué hace tu ‘boy band’ favorito en estas fechas, con este álbum lo vas a descubrir.

Backstreet Boys - A Very Backstreet Christmas (Full Album Yule Log)

6- Raphael - Vuelve Por Navidad (2013)

En su faceta de rey de la Nochebuena y príncipe de los tamborileros, el artista tiene un buen puñado de clásicos festivos pero este es el primer disco que grabó íntegramente dedicado a la Navidad. En él por supuesto vas a encontrar villancicos tradicionales de aquí y adaptaciones de grandes canciones de allá. Desde el Noche de paz hasta el Last christmas de George Michael, aquí hay algo para cada miembro de la familia.

Vuelve por navidad - Raphael.

7- The Beach Boys - Christmas Album (1964)

El disco mezcla melodías alegres como Little Saint Nick con divertidos experimentos a base de jazz como Frosty the Snowman. Y la versión con orquesta de White Christmas cantada por Brian Wilson vaticina la majestuosidad del maravilloso Pet Sounds que publicarían al año siguiente.

The Beach Boys Christmas Album ~ Merry Christmas Songs ( 1964 ) [ Full Album ]

8- Michael Bublé - Christmas (2011)

La recopilación de clásicos navideños de Michael Bublé contiene exuberantes versiones de clásicos de toda la vida como Holly Jolly Christmas o la siempre conmovedora Have Yourself A Merry Little Christmas.

Michael Bublé - It's Beginning To Look A Lot Like Christmas [Official HD Audio]

9- Bob Dylan - Christmas in the Heart (2009)

Navidad en el corazón es un gran título para este álbum totalmente inesperado en el que suponía el Nº 34 en la cuenta de Bob Dylan y cuyos beneficios se destinaron a la organización benéfica Feeding America para ayudar a los más desfavorecidos.

Con la ayuda de músicos como David Hidalgo, de Los Lobos, Dylan impregna las canciones de nostalgia y fragilidad, haciéndolas parte de su propia historia.

Bob Dylan - Here Comes Santa Claus (Official Audio)

10- Bing Crosby - White Christmas (1986)

Y para terminar muy arbitrariamente, por cierto, porque hay decenas y decenas de destacables, vamos a nominar a… Bing Crosby.

Como ya lo hemos comentado antes, si has estado atento recordarás que la versión de 1941 del cantante irlandés de la balada Blanca navidad compuesta por Irving Berlin ha vendido 50 millones de copias, inspirando versiones incluso de New Kids on the Block.

Ocho décadas más tarde, este álbum sigue sonando a turrón y mazapán gracias a himnos como Faith of Our Fathers o el tema de tintes hawaianos Mele Kalikimaka.

Bing Crosby, White Christmas (1947)

Y a la reina del jazz: Ella Fitzgerald - Ella Wishes You a Swinging Christmas (1960)

En este magnífico álbum de jazz encontramos a la gran Ella Fitzgerald llenando de swing temas que has escuchado mil veces como Jingle bells o Let it snow.

Ella Fitzgerald - Santa Claus Is Coming To Town

El entusiasmo contagioso que le pone a estas canciones y un repertorio con todos los cortes necesarios para una Navidad perfecta, hacen que este disco sea de escucha obligada.

Salomón, el más sabio de todos los reyes – tal vez porque siempre rodeado de sus esposas y concubinas dijo, profetizando en su Cantar de los Cantares: “El tiempo de la canción ha venido”.

