'Matrix 4': Ya están disponibles sus primeras imágenes

https://twitter.com/WBPicturesLatam/status/1435271641882267649 La decisión es tuya. Mira el trailer este JUEVES a las

MEX/COL 8AM - ARG/CH 10AM.

Visita https://t.co/KVnS3xzdJ4 #Matrix pic.twitter.com/1XZhmi7mRc — WB Pictures Latam (@WBPicturesLatam) September 7, 2021

Esto causó furor en las redes sociales ya que sorprendió a los fanáticos y dejó la vara muy alta para lo que veremos este 22 de Diciembre.

Hace unas semanas Urgente 24 propuso un debate sobre si realmente es necesaria esta película o si Lana Wachowski simplemente quiere facturar…

La pueden leer: Aquí

Eso todavía no lo sabemos, pero sí hay que admitir que las imágenes que salieron hoy a luz tienen pinta.

Detalles de The Matrix: Resurrections

Varias personas que participaron de la CinemaCon 2021 ya tuvieron la oportunidad de ver el tráiler.

Según explican en The Hollywood Reporter, el tráiler comienza con Thomas Anderson (Keanu Reeves) en una sesión de terapia donde avisa a su terapeuta (Neil Patrick Harris) que ha tenido sueños que no eran solo sueños. “¿Estoy loco?”, dice. Sabe que hay algo que no está bien, pero no recuerda qué es Matrix.

Más adelante en el tráiler, Anderson se encontrará con una mujer (Carrie-Anne Moss) en una cafetería, se darán la mano… pero no se acordarán el uno del otro.

El protagonista, interpretado por Keanu Reeves, se pasa los días tomando pastillas azules recetadas por su médico.

Finalmente, Anderson se encuentra con un hombre (Yahya Abdul-Mateen II) que recuerda a Morfeo, el personaje interpretado por Laurence Fishburne en la trilogía original. Este hombre le entregará a Anderson una pastilla roja, y pronto veremos secuencias de Thomas de nuevo con poderes.

En las imágenes que salieron el día de hoy a la luz, podemos observar a un Yahya Abdul-Mateen II conectado con su personaje...

image.png Yahya Abdul-Mateen II.

Los fans unieron los clips que se pueden ver en la página web y crearon una especie de “teaser”:

https://twitter.com/cinemaverso/status/1435278379142557698 Primer teaser de Matrix 4 a la espera de que lancen el tráiler el próximo jueves:pic.twitter.com/222xaF3yyE — CINEMAVERSO (@cinemaverso) September 7, 2021

Veremos el tráiler oficial este Jueves a partir de las 10 am horario Argentina.