Vuelve Matrix: Neo, ¿Se justifica una cuarta película?

Innovadora, revolucionaria, inteligente, “Matrix ” se convirtió directamente en una cinta de culto.

También nos introdujo a un Keanu Reeves más profesional. La primera opción de las hermanas Wachowski para el papel de Neo era Johnny Deep, pero Warner Bros. quería ir por algo más clásico como Brad Pitt o Val Kilmer. Ellos junto a Tom Cruise, Will Smith, Ewan McGregor, Leonardo DiCaprio y Nicolas Cage rechazaron el papel y Keanu Reeves se quedó con él.

¿Cómo es que se dio Matrix 4?

Si bien las película que le siguieron a “Matrix” no se comparan con su primera entrega, nunca estuvo la intención de hacer otra película de la serie después de The Matrix Revolutions.

En una entrevista promocional del filme El destino de Júpiter en febrero de 2015, Lilly Wachowski se refirió al hecho como:

Una idea particularmente repugnante en estos tiempos

Señalando la tendencia de los estudios a dar luz verde a secuelas, reinicios y adaptaciones sobre el material original. Se podría decir que hasta es muy arriesgado hacer algo así hoy en día porque tiende a fracasar.

En marzo de 2017, la revista The Hollywood Reporter informó que Warner Bros. se encontraba en las primeras etapas de desarrollo de un relanzamiento de la franquicia, mencionando además el interés del estudio por la inclusión de Michael B. Jordan dentro del reparto.

El 20 de agosto de 2019, la película fue anunciada oficialmente por Warner Bros.

Lana Wachowski fue la encargada de la dirección y los actores principales Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss regresaron para interpretar sus papeles como Neo y Trinity. El guión fue escrito por Wachowski, Aleksandar Hemon y David Mitchell, quienes habían trabajado en el guión de la serie Sense8.

Lilly Wachowski no pudo comprometerse con el proyecto porque en ese momento se encontraba trabajando en la serie de la cadena Showtime Work in Progress.

El 5 de octubre de 2020 se estableció como fecha definitiva de estreno el 22 de diciembre de 2021, con un lanzamiento simultáneo en salas de cine y en el servicio de streaming HBO Max.

La verdadera pregunta es, ¿Se justifica esta película?

Siempre es lindo revivir lo que alguna vez disfrutamos pero a veces se puede volver tedioso. Se sabe que las segundas partes no suelen ser buenas pero hay excepciones como El padrino II, The Dark Knight, Volver al futuro II, etc. Usualmente no le rinden honor a su primera entrega pero se siguen haciendo. De segundas se arman trilogías y de estas pueden salir más películas.

Lo tedioso es abusar de un producto que funcionó en su momento. Se vuelve no atractivo y logra una desvalorización. Ni hablar de una comparación constante y desprecio.

No sabemos si será el caso de “Matrix 4”, todavía no salió en cines y Lilly Wachowski asegura que será mejor o igual a la original. La nostalgia está en juego con el miedo y la incertidumbre.

¿Vale la pena o arruinarán la franquicia?

Los cinéfilos siempre solemos cuestionarnos las segundas, terceras o cuartas entregas según qué tan relevante fue su primera.

Pase lo que pase sabemos que siempre tendremos una joya como primera edición.

image.png ‘The Matrix’ (1999)

Detalles de The Matrix: Resurrections

Aún no tenemos el tráiler, pero varias personas que participaron de la CinemaCon 2021 tuvieron la oportunidad de verlo.

Según explican en The Hollywood Reporter, el tráiler comienza con Thomas Anderson (Keanu Reeves) en una sesión de terapia donde avisa a su terapeuta (Neil Patrick Harris) que ha tenido sueños que no eran solo sueños. “¿Estoy loco?”, dice. Sabe que hay algo que no está bien, pero no recuerda qué es Matrix. Más adelante en el tráiler, Anderson se encontrará con una mujer (Carrie-Anne Moss) en una cafetería, se darán la mano… pero no se acordarán el uno del otro. El protagonista, interpretado por Keanu Reeves, se pasa los días tomando pastillas azules recetadas por su médico.

Finalmente, Anderson se encuentra con un hombre (Yahya Abdul-Mateen II) que recuerda a Morfeo, el personaje interpretado por Laurence Fishburne en la trilogía original. Este hombre le entregará a Anderson una pastilla roja, y pronto veremos secuencias de Thomas de nuevo con poderes.

Esta cuarta entrega de la franquicia Matrix será estrenada el 22 de diciembre de 2021 paralelamente en salas de cine y en la plataforma de streaming HBO Max.