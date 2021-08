Alfred Hitchcock: 5 recomendaciones de HBO Max

Estas son algunas de las películas de Hitchcock que podrás disfrutar a través de HBO Max:

1- Psicosis (1960)

Qué mejor que arrancar con su obra más conocida. La película está basada en la novela de 1959 escrita por "Robert Bloch" y a su vez fue inspirada por los crímenes de "Ed Gein", un asesino en serie de Wisconsin.

image.png Janet Leigh como Marion Crane (1960)

La sinopsis de “Psicosis”:

Marion Crane, una joven secretaria, tras cometer el robo de un dinero en su empresa, huye de la ciudad y, después de conducir durante horas, decide descansar en un pequeño y apartado motel de carretera regentado por un tímido joven llamado Norman Bates, que vive en la casa de al lado con su madre Marion Crane, una joven secretaria, tras cometer el robo de un dinero en su empresa, huye de la ciudad y, después de conducir durante horas, decide descansar en un pequeño y apartado motel de carretera regentado por un tímido joven llamado Norman Bates, que vive en la casa de al lado con su madre

Psycho Official Trailer 1960 HD

2- Vértigo (1958)

Además de estar considerada como una de las mejores películas de suspenso psicológico a nivel mundial, es la primera en utilizar el travelling compensado. Un efecto en la cámara que distorsiona la perspectiva y que se utilizó en la cinta para crear desorientación y transmitir la acrofobia al espectador. Como resultado de su uso en la película, el efecto es a menudo denominado “efecto vértigo”.

image.png Kim Novak en Vértigo

La sinopsis de “Vértigo”:

Scottie Fergusson (James Stewart) es un detective de la policía de San Francisco que padece de vértigo. Cuando un compañero cae al vacío desde una cornisa mientras persiguen a un delincuente, Scottie decide retirarse. Gavin Elster (Tom Helmore), un viejo amigo del colegio, lo contrata para un caso aparentemente muy simple: que vigile a su esposa Madeleine (Kim Novak), una bella mujer que está obsesionada con su pasado Scottie Fergusson (James Stewart) es un detective de la policía de San Francisco que padece de vértigo. Cuando un compañero cae al vacío desde una cornisa mientras persiguen a un delincuente, Scottie decide retirarse. Gavin Elster (Tom Helmore), un viejo amigo del colegio, lo contrata para un caso aparentemente muy simple: que vigile a su esposa Madeleine (Kim Novak), una bella mujer que está obsesionada con su pasado

Vertigo Official Trailer #1 - (1958) HD

3- La ventana indiscreta (1954)

Basada en el relato de 1942 “It Had to Be Murder” de Cornell Woolrich. En “La ventana indiscreta” conocemos a James Stewart pero esta un poco diferente a lo que se ve en Vértigo (1958).

image.png James Stewart en "La ventana indiscreta" (1954)

La sinopsis de “La ventana indiscreta”:

Un reportero fotográfico (James Stewart) se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna escayolada. A pesar de la compañía de su novia (Grace Kelly) y de su enfermera (Thelma Ritter), procura escapar al tedio observando desde la ventana de su apartamento con unos prismáticos lo que ocurre en las viviendas de enfrente. Debido a una serie de extrañas circunstancias empieza a sospechar de un vecino cuya mujer ha desaparecido Un reportero fotográfico (James Stewart) se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna escayolada. A pesar de la compañía de su novia (Grace Kelly) y de su enfermera (Thelma Ritter), procura escapar al tedio observando desde la ventana de su apartamento con unos prismáticos lo que ocurre en las viviendas de enfrente. Debido a una serie de extrañas circunstancias empieza a sospechar de un vecino cuya mujer ha desaparecido

Rear Window Official Trailer #1 - James Stewart, Grace Kelly Movie (1954) HD

4- Los pájaros (1963)

La película está basada en una novela corta de cuentos de terror escrita por Daphne du Maurier. Considerada como uno de los mejores films de Hitchcock, contó con la actuación de Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette y Veronica Cartwright.

image.png Una escena de 'Los pájaros'

La sinopsis de “Los pájaros”:

Melanie, una joven rica y snob de la alta sociedad de San Francisco, conoce casualmente en una pajarería al abogado Mitch Brenner. Él, que conoce por la prensa la alocada vida de Melanie, la trata con indiferencia y se va de la tienda dejándola bastante irritada. Ella, que no está acostumbrada a que la traten así, encarga unos periquitos y se presenta en la casa de la madre de Mitch, en Bodega Bay. En cuanto llega, los pájaros, enloquecidos, empiezan a atacar salvajemente a los habitantes del lugar. La situación se agrava a medida que avanzan las horas Melanie, una joven rica y snob de la alta sociedad de San Francisco, conoce casualmente en una pajarería al abogado Mitch Brenner. Él, que conoce por la prensa la alocada vida de Melanie, la trata con indiferencia y se va de la tienda dejándola bastante irritada. Ella, que no está acostumbrada a que la traten así, encarga unos periquitos y se presenta en la casa de la madre de Mitch, en Bodega Bay. En cuanto llega, los pájaros, enloquecidos, empiezan a atacar salvajemente a los habitantes del lugar. La situación se agrava a medida que avanzan las horas

The Birds (1963) [Trailer]

5- La soga (1948)

Con James Stewart en el papel principal es una adaptación de la obra de teatro "Rope", escrita por Patrick Hamilton en 1929. Tuvo una gran repercusión en su época y es la primera película en color dirigida por Hitchcock.

image.png Se tituló en Argentina como "Festín diabólico".

La sinopsis de “La soga”:

En la casa de dos estudiantes van llegando los invitados a una especie de fiesta de fin de curso. El invitado que más temen es su tutor y profesor, un astuto criminólogo que sostiene que el crimen perfecto no existe, aunque ellos se han propuesto demostrar lo contrario. En efecto, con su llegada crece cada vez más la tensión y el nerviosismo de los jóvenes. Y no es para menos, porque tienen un cadáver encerrado en el arcón que sirve de mesa para la cena. En la casa de dos estudiantes van llegando los invitados a una especie de fiesta de fin de curso. El invitado que más temen es su tutor y profesor, un astuto criminólogo que sostiene que el crimen perfecto no existe, aunque ellos se han propuesto demostrar lo contrario. En efecto, con su llegada crece cada vez más la tensión y el nerviosismo de los jóvenes. Y no es para menos, porque tienen un cadáver encerrado en el arcón que sirve de mesa para la cena.

Rope (1948) Official Trailer #1 - Alfred Hitchcock Movie

Todas estas películas las encuentran en la plataforma de streaming “HBO Max”.