Mario Massaccesi blanqueó una infidelidad al aire

Para el asombro de sus compañeros, Massaccesi continuó relatando la historia:

Yo soy un gran investigador, me quedé en la puerta y ya sabía cómo eran los tiempos ahí adentro. Entonces dije 'hay que esperar', para denunciar hay que esperar la prueba, sino no hay denuncia

Mario Massaccesi sin filtro:"Te das cuenta"

Sobre la situación, Sehinkman comentó algo acertado en torno a la funesta situación que vivió su colega:

No caía una media, caía un puñal

Y Mario admitió que él no cree que en el amor, repasando las sospechas que tenía en ese entonces:

Imaginate, después me volví llorando. Por eso no creo en el amor, porque me han engañado muchas veces [...] Hay una intuición, como una intuición de madre. Hay un momento en que vos te das cuenta internamente que te están cagando y te están cagando

El conductor de Una vuelta más intentó retrucarle que no siempre una intuición puede decantar en esa clase de circunstancias:

Muchas veces hay olfato equivocado

Y Massaccesi sentenció que él prefiere hacerle caso a su propia intuición dadas las experiencias pasadas:

Sí, pero si tenés la firme convicción y además la podes comprobar, quiere decir que no es una intuición falsa, es real

