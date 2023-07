Quién es Max Barz, el osado actor que habría conquistado a Ricky Martin

En el programa de televisión mexicano "Chisme No Like" aseguraron que Ricky Martin le fue infiel a Yosef con Max Barz, actor porno y creador de contenido erótico.

Según el medio mexicano, el cantante le dio like a sus fotos. Lo cierto es que según se puede ver, Ricky sigue a Barz en Instagram, donde sube contenido "subido de tono" posando casi desnudo.

image.png

Según el portal, 'ThePopTingz' aseguró que ambos tuvieron varios encuentros cuando el se encontraba en pareja con Yosef.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCp0dA9zIcV8%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABABZCeOdZA1EjFzZB0Po2IrzqtzqSO9intPr33xZCN5EXKL9QhQgkz1sCYFAWDKO1uXQTmqh9OyhkzqZC4Gkdk9pcW9DxIZBWA2wXT4R0DS2LhZASZCxPwrsf1mgIND62yFZAgHXKtlCZAfyZBUTZA4uGCaNxodo0q7CPLgZDZD View this post on Instagram A post shared by Max Barz (@max_barz)

Mientras los rumores vuelan, el actor no desmintió ninguna de las versiones, sino que "jugó" con los rumores de romance a través de sus redes sociales. “Muchas personas me siguieron este mes. No tengo idea de dónde toman mi Instagram (emojis de risa) ya que no he estado muy activo en mis redes sociales”, expresó Barz.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCuipx74o-ab%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABABZCeOdZA1EjFzZB0Po2IrzqtzqSO9intPr33xZCN5EXKL9QhQgkz1sCYFAWDKO1uXQTmqh9OyhkzqZC4Gkdk9pcW9DxIZBWA2wXT4R0DS2LhZASZCxPwrsf1mgIND62yFZAgHXKtlCZAfyZBUTZA4uGCaNxodo0q7CPLgZDZD View this post on Instagram A post shared by Max Barz (@max_barz)

Recordemos que la relación entre Ricky y Yosef comenzó en 2016, cuando se mostraron juntos por primera vez en la alfombra roja de la amFAR Inspiration Gala. Dos años más tarde se casaron firmando un acuerdo prenupcial y tuvieron dos hijos.

El cantante tiene 4 hijos, sus gemelos Matteo y Valentino, nacidos en 2008. Además, junto con Yosef son padres de Lucia, nacida en 2018, y Renn, nacido en 2019. Según trascendió, la tenencia de los menores será compartida por ambos.

