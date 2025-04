Marina Calabró condujo el Martín Fierro Federal y Rolando Barbano no se quedó callado

Rolando Barbano recreó el discurso de los Martín Fierro de Radio para Marina Calabró

Es preciso recordar que hace algunos días Rolando Barbano estuvo como invitado en Urbana Play y recordó el polémico episodio en diálogo con Vuelta y Media.

“No terminé de encontrar cuál hubiera sido la respuesta correcta para cómo me sentía yo en ese momento. Si decía ‘gracias, Marina’, me iban a destrozar igual. Y si le decía algo más emotivo, no lo sentía. No quería dedicárselo”, expresó.

Y luego agregó con alivio: “Por suerte me reconcilié con Marina. Estamos juntos. Estamos re contra enamorados”. Fue por ese motivo que el conductor del ciclo radial Sebastián Wainraich le pidió a su entrevistado que improvisé un nuevo discurso a modo de reivindicación.

"Quiero dedicarle este Martín Fierro a mi amor, a la mujer más maravillosa que conozco que es Marina Calabró", comenzó diciendo con humor. Y añadió con picardía: "Después voy a agradecer a otras personas pero quiero que quede claro que este premio va para ella. Dedicado para ella".

