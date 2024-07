Luis Ventura reveló el insólito motivo por el que no usa ropa interior

Luis Ventura opinó sobre la ruptura de Wanda Nara y Mauro Icardi

No es la primera vez que la relación amorosa de Wanda Nara y Mauro Icardi parece haber terminado. De hecho esta vez la modelo aseguró que está soltera.

Hay algunos rumores que indican que la modelo estaría comenzando un romance con L-Gante y al respecto Luis Ventura aprovechó su participación en el programa A la tarde para revelar un dato llamativo.

"Yo esto no lo debería contar, pero a estar altura del partido. Yo tenía que resolver algunas cosas con Wanda sobre el Martín Fierro de Turquía", comenzó diciendo el periodista.

Y recordó: "Llamada va, llamada que no atiende. Entonces empecé a probar en distintos horarios porque no sabía en qué lugar del planeta estaba ella, hasta que me atendió". "Y cuando me contestó, me preguntó cómo estaba, hablamos lo del Martín Fierro, pero también me dijo: 'No siempre te puedo atender porque todas las llamadas de algún hombre son L-Gante'", reveló.

