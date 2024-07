Chiqui Tapia suda con los comentarios en X sobre su extraño problema

Esta vez no fue la excepción. Subió una foto con el mismo Nakis, como para restarle importancia a la situación y a todas las críticas. Cuando recibió la consulta de un usuario acerca de qué le pasó, Tapia contestó: "Jajaj estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha."

Esta respuesta llama un tanto la atención sobre todo porque Tapia es de Concepción de San Juan donde Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 33 °C, rara vez bajan a menos de 26 °C o exceden 38 °C. Mientras tanto, en New Jersey, las temperaturas máximas diarias son alrededor de 29 °C, rara vez bajan a menos de 25 °C o exceden 34 °C. La temperatura máxima promedio diaria más alta es 30 °C el 20 de julio. Es decir, son temperaturas similares a las que suele estar acostumbrado.

