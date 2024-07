Quisieron inventar polémica entre Scaloni-Messi pero el DT respondió con altura

"¿La salida de Lionel (Messi) la decide Lionel o la decidís vos?", consultó el periodista. Scaloni respondió con altura: "El 99% de las veces está para jugar. Nunca me pasó que no esté para jugar. Cada vez que salió a la cancha, está para jugar.

Elio Rossi insistió: "¿100% lo ves?". Scaloni volvió a decir: "E stá para jugar, sin dudas".

"Es una decisión muy fácil para mi, porque es una decisión muy franca, de que si está bien, juega; y si no está bien, juega los últimos 30 minutos. Así de fácil".

El periodista, fiel a su estilo, preguntó una vez más: "¿Siempre estás de acuerdo? Es decir: ¿no puede haber una disidencia entre que él esté para jugar y que vos sientas que..." El DT lo cortó. "Es que lo dejé claro desde siempre. Cuando él está en condiciones juega siempre, no hay ningún tipo de duda. Yo por lo menos no, que soy el entrenador. Nunca tendré duda. El que lo decide soy yo y cuando lo veo en condiciones para jugar, incluso aun no estando al 100%, va a jugar. Me hago responsable de eso y no tengo ninguna duda. La verdad que a mí eso no me va a pesar, porque sé lo que (Messi) nos puede dar. No cometería el grave error de no ponerlo en la cancha sabiendo que a nosotros nos da un montón. Así que eso está indiscutible".

Clarito el hombre de Pujato. A buscar polémicas a otro lado. En la Selección Argentina, no.

