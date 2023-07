La Nana Fine es sindicalista en Hollywood: Discurso y huelga

El impactante discurso de la sindicalista Fran Drescher

Fran también comentó que estaba sorprendida por las reiteradas negativas para escuchar los reclamos solicitados, que incluyen los residuales de streaming, la inteligencia artificial y los aportes a pensiones y salud:

Es algo muy serio que afecta a miles, si no a millones de personas en todo este país y en todo el mundo. No solo los miembros de este sindicato, sino también las personas que trabajan en otras industrias que sirven a las personas que trabajan en esta industria. No teníamos otra opción. Nosotros somos las víctimas aquí. Estamos siendo victimizados por una entidad muy codiciosa Es algo muy serio que afecta a miles, si no a millones de personas en todo este país y en todo el mundo. No solo los miembros de este sindicato, sino también las personas que trabajan en otras industrias que sirven a las personas que trabajan en esta industria. No teníamos otra opción. Nosotros somos las víctimas aquí. Estamos siendo victimizados por una entidad muy codiciosa

Sin ningún tipo de filtro, la sindicalista de Hollywood fue enfática en sus palabras, negándose a presenciar un panorama donde los trabajadores de la industria audiovisual fueran reemplazados por máquinas y empresas:

"No puedo creer, francamente, lo lejos que estamos en tantas cosas. Es asqueroso. Me avergüenzo de ellos. Están en el lado equivocado de la historia. Las empresas dicen que pierden dinero cuando ganan miles de millones. Si no nos mantenemos firmes en este momento, todos vamos a estar en problemas. Todos vamos a estar en peligro de ser reemplazados por máquinas y grandes empresas"

Prosiguiendo, fue todavía más allá con vehemencia, haciendo inflexión en un punto crucial, y que no retrocederían en su reclamo:

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnowthisnews%2Fstatus%2F1679575407035572226&partner=&hide_thread=false SAG-AFTRA President Fran Drescher sends a message to Hollywood execs: ‘We demand respect and to be honored for our contribution. You share the wealth because you cannot exist without us.’ pic.twitter.com/GD7qAYb5U6 — NowThis (@nowthisnews) July 13, 2023

Tienen que despertarse y darse cuenta de lo que está realmente sucediendo, nosotros actuamos orgullosos, exigimos respeto y ser honrados por nuestra contribución. Ustedes deben compartir la riqueza, porque ustedes no pueden existir sin nosotros. Tienen que despertarse y darse cuenta de lo que está realmente sucediendo, nosotros actuamos orgullosos, exigimos respeto y ser honrados por nuestra contribución. Ustedes deben compartir la riqueza, porque ustedes no pueden existir sin nosotros.

