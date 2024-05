Juana Repetto fue fulminada en redes sociales por una actitud con su hijo: "Planera"

image.png Juana Repetto respondió acusaciones en Instagram. (Foto: Captura Instagram).

En medio de la polémica, una seguidora le mandó un mensaje privado por Instagram a Juana ya que advirtió de un error ortográfico en su publicación: "¿Los mandaste a cocer? Será a coser". Ahí, la famosa tomó una captura de pantalla y respondió: "¿Por qué la gente se pone tan mal con un error de ortografía? Me equivoco siempre, solté. No me importa nada. No jodo a nadie ni nadie morirá por mi error".