John Carpenter cumple 75 años: Dónde ver sus 7 mejores films

John Carpenter es un rey. No hay forma de negarlo. En Urgente 24 no nos olvidamos de destacar las figuras más importantes del séptimo arte. Y como tal, acá conmemoramos no solo a uno de los mejores directores del género de terror, sino que además lo coronamos con una lista de sus mejores films. Joyitas terroríficas e inolvidables que deberían ser un visionado obligatorio en las noches oscuras. Para ver sus películas no hace falta contar con acceso a las plataformas caras de streaming, a continuación, links accesibles y gratuitos para todos los gustos. Porque no todo es Netflix.