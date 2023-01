"Y si me toca ser candidato a mí, o a otro compañero o compañera, que no sea ministro o gobernador, porque ya lo dije que mi candidato es Wado de Pedro pero no sé si él quiere ser, si no hay ninguno del palo nuestro que se presente y me toca a mí, por ahí en la rosca política Cristina tendrá que poner la cara de que está en determinado lugar de la interna, pero en el corazón nos va a apoyar a nosotros, de eso no me cabe la menor duda", expresó.