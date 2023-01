Guarino complicó a los rugbiers: "Sentí vergüenza por lo que pasó"

En un momento, Guarino registró a Luciano Pertossi en el material fílmico en plena insistencia de Burlando, que pedía que describiera la actitud de Pertossi, quien en la audiencia del viernes (13/01/23) se había puesto de pie para autodefenderse (“ese no era yo”) cuando se lo indicó en uno de los videos de la brutal golpiza.

Cabe destacar que en propias palabras de Guarino, “no con todos tenía una amistad íntima” porque solo era amigo de Luciano y Ciro Pertossí. "¿Está seguro que es Luciano Pertossi o cree?”, presionó el abogado de la querella, Tomei, pero Guarino respondió: “Me parece por la vestimenta”.

https://twitter.com/todonoticias/status/1615045980642234375 Juan Pedro Guarino declaró delante de los 8 rugbiers acusados y, al salir del juzgado, se quebró: "Quiero Justicia por Fernando. Ojalá la familia pueda encontrar un poco de paz con lo que yo intenté ayudar hoy" pic.twitter.com/h3NObEDcsQ — TN - Todo Noticias (@todonoticias) January 16, 2023

Lo más interesante del relato de Guarino es su testimonio sobre qué sucedió la noche del 18 de enero del 2020. El joven comienza relatando que había una larga fila en Le Brique, y que casi no entra dada la espera: “Yo esperé a poder entrar. Dije: ‘Me voy’. Hasta que por una de las puertas pudimos entrar. Después fue normal hasta que estaba parado en las escaleras de la pista de abajo y veo que cerca mío, en la barra, estaba discutiendo Máximo Thomsen y [Matías] Benicelli con dos o tres chicos. Después me entero [que era] porque le habían tirado un vaso”.

En esa misma línea, Guarino, subrayó que a él nadie lo sacó de Le Brique (en alusión a la imagen viralizada de Thompsen siendo retirado a la fuerza por los patovicas):

“Salgo por decisión propia, salgo más tarde que ellos. Salgo caminando por atrás y veo a mi izquierda que Luciano Pertossi está peleando con otro chico. Llego cuando Luciano ya no se estaba peleando más. Voy a ver cómo estaba él. Lo siento en un banco. Viene Ciro Pertossi. Luego escucho gritos a mi derecha, Luciano y Ciro se levantan y se van, imaginé que iban a pelearse de vuelta, no lo podía creer- Miro, veo a Máximo Thomsen y a un chico tirado en el piso, y después me entero de quién era. Cuando vi eso no lo podía creer, me enojó muchísimo, me fui solo”.

Hábilmente, el abogado defensor de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, le preguntó después por qué no lo podía creer, a lo que el chico respondió: “Porque habíamos ido de vacaciones a pasarla bien. Ellos ya se habían peleado en otras ocasiones. Había hablado con mi mamá y mi novia que si volvía a pasar me iba a volver de las vacaciones. Nunca lo pude creer”.

A su vez, Guarino dejó en evidencia que él no vio la pelea, solo vio a Thompsen al lado de un cuerpo en el piso. “Me encuentran [los demás] llegando a la esquina, luego los detiene a la Policía. Como no participé de la pelea me imaginé que no me iban a frenar, pero como estaba con ellos me frenaron. No podía creer lo que había pasado”, sostuvo el joven y agregó que no podía creer lo que estaba pasando, no quería estar ahí.

Finalmente, Guarino también comentó que luego de eso volvió al departamento solo y se encerró en la habitación. Recién al otro día, se enteró que había una persona muerta por esa golpiza: “A la tarde, cuando estábamos con los precintos. Lo dijo un policía”, reveló el joven.

En ese sentido, Guarino los fulminó a todos los rugbiers al contar una serie de antecedentes conductuales que ilustra el salvajismo como modo de vida. “Si salía, era siempre lo mismo. En Zárate me podía ir a mi casa. Acá [por Villa Gesell], no”, indicó Guarino.

