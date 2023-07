Jey Mammon en los Martín Fierro: Polémicas repercusiones

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsocioseltrece%2Fstatus%2F1677331575351001088&partner=&hide_thread=false Franco Torchia habló con #SociosDelEspectaculo sobre el regreso de Jey Mammón a la televisión: "Él deja la denuncia en un lugar secundario". pic.twitter.com/4uhycaYMrm — Socios del espectáculo (@socioseltrece) July 7, 2023

Básicamente lo que vi, es alguien tomado por la industria del espectáculo en el peor sentido [...] Por lo cual, todo aquello que gira en torno al delito del que se lo acusó en su momento, en él, me resulta casi como secundario, en sus palabras veo que no ocupa un lugar central