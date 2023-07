¿Por Jey Mammon? El Trece tienta a Ángel De Brito y LAM

"Yo duermo tranquilo, yo no tengo estos problemas de andar explicando en tour por los programas o llamando a 25 abogados para que me armen una estrategia. Yo voy y habló solito sin ningún tipo de problema, lo explica acá, en mis redes", lanzó el conductor de LAM.

image.png De Brito aseguró que el objetivo de América TV fue lavar la imagen de Mammon.

"Él pidió una retractación y una suma de dinero, que yo no estoy autorizado a decir (...) No me voy a retractar, se lo dije en la jeta y lo digo acá personalmente, yo estoy seguro de lo que dije, me sigue haciendo ruido toda esta historia porque éramos amigos y jamás me hizo mención de un vínculo tan importante", concluyó.

Más allá de esto, trascendidos periodísticos han asegurado que, desde América TV, habrían tomado partido por Mammon debido a supuestos acuerdos entre los abogados y con el fin de evitar demandas millonarias. Cabe recordar que la situación financiera, tanto de la señal como del Grupo América, es más que delicada.

Es por ello que, ante la incómoda situación que está viviendo en su actual canal, De Brito habría recibidos los llamados del canal ubicado en Constitución e incluso habría sido Adrián Suar, Gerente de Programación de El Trece, quien lo contactó y lo sedujo con un posible regreso.

