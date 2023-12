Gran Hermano: Horda de memes tras el estallido de 'Furia'

Acepten a las personas como son, yo tengo una personalidad y ustedes tienen otra. Si yo quiero caminar, hacer chistes y hablar pelot... es mi micrófono. Cada uno vino acá por algo, yo vine a cagarme de risa de mí y de cómo es mi personalidad Acepten a las personas como son, yo tengo una personalidad y ustedes tienen otra. Si yo quiero caminar, hacer chistes y hablar pelot... es mi micrófono. Cada uno vino acá por algo, yo vine a cagarme de risa de mí y de cómo es mi personalidad

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftotolovetodo%2Fstatus%2F1735302616588890274&partner=&hide_thread=false a juliana hay que dejarla para que su esquizofrenia crezca, enloquezca y nos de contenido de calidad #GranHermano

pic.twitter.com/91VHhajmig — tadeo (@totolovetodo) December 14, 2023

También profundizó en cual serían las actitudes de otros participantes dentro de la casa que la hacen replantearse querer irse del reality.

"Dejen de decirme cosas como ‘Julie, basta’ o 'Furia, pará', cuando me dicen eso, me dan más ganas de irme. ¿Saben qué? Yo mi vida la vivo como quiero. Ustedes se van a quedar acá dentro, y yo ya sé qué pasa conmigo porque siempre me señalan y me apuntan con el dedo, como dice la canción", soltó.

¡Listo, relajen! Si no quiero que abracen, no me abracen; si no quiero que me toquen, no lo hagan ¡Listo, relajen! Si no quiero que abracen, no me abracen; si no quiero que me toquen, no lo hagan

image.png Placa de nominación |gentileza Gran Hermano

Lluvia de memes tras Juliana al borde del colapso

Los 22 participantes de GH ingresaron al confesionario para nominar a sus compañeros; e incluso la propia Juliana -alias Furia- efectuó la primer espontanea del reality y hasta denunció supuesto fraude en la prueba del líder.

“Para ganarme a mí tenés que ser triple-doble de riesgo. No es que no me gusta perder, porque cuando intuyo algo que no es correcto me gusta hablarlo. La prueba del líder la gané yo básicamente sino hubiera entrado a esa persona. La prueba del líder es mía”, dijo Juliana en el confesionario, tras que ganará la prueba del líder quien ingresó 24 horas después que todos, es decir, Sabrina Cortéz.

Ante la performance borderline y pintoresca de Julieta/Furia, empezaron los memes en redes, con comparativas y chicanas a tal participante, quien le puso condimento y evita la monotonía en el reality.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Feeemiliano%2Fstatus%2F1735159173896118762&partner=&hide_thread=false El arco narrativo que nos espera con Juliana#GranHermano pic.twitter.com/79CbUhDLdq — emi (@eeemiliano) December 14, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLu_Romanoo%2Fstatus%2F1735139313480872376&partner=&hide_thread=false "Iba a saludar a Juliana pero vi como se le transformó la cara y me di vuelta" LPM manzana jajajaja #GH2023#GranHermano pic.twitter.com/CDuL7hB0ff — Lu Romano (Taylor's Version) (@Lu_Romanoo) December 14, 2023

Más contenido de Urgente24:

Santa Fe: ¿Cuándo cobran el aguinaldo los empleados y jubilados?

Banco Provincia anuncia cuándo comprar en cuotas sin interés

Una paradisíaca playa de agua transparente en Argentina

Fiat y el nuevo récord de uno de sus éxitos

Mercado Pago golpea bajo al bolsillo y baja la TNA