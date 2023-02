Furor por estreno de Netflix para el día de los enamorados

La película es dirigida por la guionista, productora y directora estadounidense Aline Brosh Mckenna. Quién se destacó por participar en The Devil Wears Prada, 27 Dresses, Morning Glory, We Bought a Zoo y co-crear Crazy Ex-Girlfriend de The CW.

Aline Brosh Mckenna comentó que se insipiró en su vida para realizar la película: "Fui a Nueva York a trabajar en algo y me quedé en el apartamento de mi amigo Ted".

