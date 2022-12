Estrena Casados con Hijos: Explosiva reventa de entradas

Por ejemplo, por la página Viagogo, los precios van desde los $17.000 hasta los $50.000 por persona.

Hay funciones de martes a domingos . Por Ticketek (el sitio oficial de ventas) las funciones se encuentran agotadas hasta el 14 de enero . Hay funciones desde el 15/01 hasta fin de mes disponibles .

. (el sitio oficial de ventas) las funciones se encuentran . Hay funciones . Los precios rondan desde los $7.000 hasta $12.000 las más caras.

Los precios por ubicación son los siguientes:

Platea Plata: $12.000

$12.000 Platea Oro: $12.000

$12.000 Platea Platino: $12.000

$12.000 Super Pullman fila 1 a 5: $9.000

$9.000 Platea Bronce: $9.000

$9.000 Super Pullman fila 6 a 10: $7.000

$7.000 Platea Bronce Lateral: $7.000

Sin Érica Rivas: La pelea con Guillermo Francella y Florencia Peña

Los actores que formarán parte de la comedia en el teatro serán los mismos: Guillermo Francella (Pepe), Florencia Peña (Moni), Luisana Lopilato (Paola), Darío Lopilato (Coki), Marcelo De Bellis (Dardo), exceptuando la baja de Érica Rivas (María Elena). Quién será reemplazada por Jorgelina Aruzzi, con un nuevo papel (Azucena).

La salida de Érica Rivas fue polémica ya que ella pidió realizar cambios en la construcción de su personaje y manifestó que los productores "la echaron por feminazi", remarcando que ella no se bajó de la obra.

Además, sostuvo que su relación no terminó en buenos términos con Florencia Peña y Guillermo Francella, ya que estos "no la apoyaron" en su iniciativa de querer modificar ciertas partes del libreto. Por su parte, Peña expresó que apoya a su compañera pero piensa diferente, ya que Casados con Hijos se trata de una sátira. "En Casados con hijos no hay ningún opresor, hay una buena onda", expresó Peña en su momento.

" Cuando ella empezó a hablar en distintos lugares sentí como si ella nos hubiera dejado a nosotras (con Luisana Lopilato) como si no entendiéramos nada. O que no estábamos deconstruidas, que la única deconstruída era ella y que nos daba igual lo que hiciéramos", sostuvo sin filtros.

Además agregó: "Casados con hijos es una crítica en sí mismo, critica al machismo. No es una serie literal, y justamente el personaje de María Elena era el personaje feminista, el que desde el arranque bajaba a tierra a Pepe y le mostraba su machirulaje".

Hasta el momento lo que se sabe es que Jorgelina Aruzzi no ocupará el lugar que dejó Erica Rivas, no reemplazará a la aclamada "María Elena Fuseneco", sino que será la nueva pareja de "Dardo Fuseneco".

