Elefantes, orgías y fiestas: Babylon, la nueva joyita de Hollywood

Animales y bailarinas en topless también son parte del espectáculo

Durante 3 horas, Babylon narra Los Ángeles de los años 1920 y 1930, con sus extravagantes fiestas con drogas, elefantes y bailarinas danzando en topless y sus costosos rodajes en el desierto californiano.

Otro de los temas que aborda, es el racismo y el efecto devastador que la cambiante tecnología tuvo en las estrellas del cine mudo, muchas de las cuales fueron abandonas prácticamente de la noche a la mañana dentro de la industria. El director se sinceró y explicó que lo que lo inspiró a hacer esta película, fue haber leído sobre el extraño fenómeno en el que, a fines de la década de 1920, hubo una gran ola de suicidios y muertes que parecen haber sido sobredosis de una droga mortal.

babylon película hollywood.jpg

Hilando más fino, este fenómeno termina coincidiendo con la transición al cine sonoro en Hollywood y es lo que le dio esa cara brutal, según Chazelle, que terminó creando sus personajes basándose en varias estrellas y magnantes reales de la época. Fue allí cuando el actor Brad Pitt explicó que tuvo una charla con Damien donde el tema fue este período durante el cual Hollywood era una especie del Salvaje Oeste.

"Yo había descartado esa era, realmente no le había prestado atención, porque no es un estilo de actuación con el que me identifique", dijo.

Pero reconoció que encontró un verdadero encanto y una calidez en esas películas cuando terminó sentándose a ver algunas a instancias de Damien.

Las reseñas de Babylon, protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie, permanecen bajo embargo hasta su estreno.

babylon película.jpg

