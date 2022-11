Dakota Johnson prepara nuevo film y ya rompió corazones

"Tengo que decir que me escapé de clase para ver 50 Sombras de Grey y que me colé en la sala cuando estaba en el instituto. Mis padres no me dejaron verla, y la vi. Así que me declaro una gran admiradora. Me parece tan atractiva", reveló.

Por último, le dejó un mensaje: "Dakota, tengo que decirte que eres muy buena y que me encantó trabajar contigo".

Lo cierto es que desde que protagonizó la trilogía de las 50 Sombras de Grey, la saga erótica basada en los libros, que llegó a la pantalla grande junto con Jamie Dornan, Dakota Johnson se volvió furor en Hollywood, conquistando hombres y mujeres que declaran su amor y atracción por ella.

Cuando llegó a Argentina revolucionó Buenos Aires y las redes sociales explotaron. Causando igual o más revuelo que Chis Martin y Coldplay.

https://twitter.com/luolivero_/status/1588769010639773696 Dakota Johnson es LA mujer definitiva pic.twitter.com/STK5G4TnPq — lu (@luolivero_) November 5, 2022

https://twitter.com/anala54/status/1588374002883792897 DAKOTA JOHNSON ESTÁ EN ARGENTINA pic.twitter.com/8OdnWEIg9K — ojodedios (@anala54) November 4, 2022

https://twitter.com/MiiliMartiinez/status/1589360983109431297 No solo vimos el hermoso show de Coldplay, sino que también tuvimos a Dakota Johnson todo el tiempo atrás nuestro pic.twitter.com/UkfPEqFGPb — Mili Martinez (@MiiliMartiinez) November 6, 2022

El saludo de Chris Martin a Dakota Johnson en el último recital de Coldplay

Los fanáticos no dejan pasar desapercibida ninguna situación que involucre a la novia de Chris Martin. Las redes también explotaron por el saludo del cantante de Coldplay a la actriz durante el último show este martes 8/11.

En el video se puede ver como Chris Martin se acerca hacia donde está su novia expectante y le tira un beso. Lo cierto es que la actriz asistió a los últimos recitales para acompañar al cantante y el público estuvo tan pendiente de ella como del show.

https://twitter.com/mascoldplay/status/1590358417377742848 Chris Martin saludando a Dakota Johnson en el último show de #ColdplayBuenosAires.



: @tomerdico pic.twitter.com/nZVHJb82Br — más+ Coldplay (@mascoldplay) November 9, 2022

Circularon distintos videos donde se la puede ver bailando, cantando, sosteniendo a un bebé y más momentos de Dakota en la cancha de River que fueron capturados por los fans.

