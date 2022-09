El 'reggaeton' y la batalla cultural que ganó Bad Bunny

La policía puertorriqueña lanzó una campaña contra la música clandestina al confiscar cintas de cassette de las tiendas de música bajo códigos penales de obscenidad, y ocurrió un intento de demonizar a los raperos en los medios.

La popularidad del 'reggaetón' traspasó las barreras socioeconómicas en la escena musical puertorriqueña, a principios de la década de 1990: The Noise I y II de DJ Negro; y 37 y 38 de DJ Playero. Gerardo Cruet (quien creó las grabaciones) difundió el género desde las zonas residenciales marginadas a otros sectores de la sociedad, particularmente a las escuelas privadas.

Y un día llegó Daddy Yankee. Pero la batalla cultural la ha dado Bad Bunny.

Y Catherine Osborn, del semanario Latin America Brief, de Foreign Policy, le dedicó una nota vibrante:

Bad Bunny ¿Mejor artista del año? según MTV Video Music Awards - 2022

"El domingo 28/08, la estrella puertorriqueña de trap y reggaeton Bad Bunny se convirtió en el 1er. artista que canta en un idioma distinto al inglés en ser nombrado Artista del Año en los MTV Video Music Awards, según Los Angeles Times. Al dar su discurso de aceptación en español, dijo que siempre creyó que podía convertirse en uno de los mejores cantantes del mundo “sin tener que cambiar mi cultura, mi idioma, mi lengua, mi jerga”. Bad Bunny fue el artista más reproducido de Spotify tanto en 2020 como en 2021.

El ascenso del reggaetón a fenómeno global no es solo una historia puertorriqueña. Más bien, el género, que presenta variaciones del rap y el canto en español sobre un ritmo de dembow jamaiquino, está entrelazado con la historia y la política de varios países latinoamericanos diferentes, así como con los Estados Unidos.

Parte de los orígenes del reggaetón se remontan a la construcción del Canal de Panamá, cuando los trabajadores de lo que entonces eran las Indias Occidentales Británicas se mudaron a Panamá para trabajar. Décadas más tarde, a pesar de haberse establecido permanentemente en el país, los descendientes de estos trabajadores continuaron escuchando música de sus países de origen, incluida la ahora independiente Jamaica.

En la década de 1980, los panameños negros de ascendencia jamaicana comenzaron a cantar sobre ritmos de dancehall jamaiquinos para dar a luz un precursor del reggaetón, el reggae en español. Mientras tanto, en Puerto Rico, algunos músicos que siguieron el desarrollo inicial del hip hop en inglés comenzaron a rapear en español. Poder cantar y bailar canciones que entendían se sentía como si "la película pasara del blanco y negro al color", dijo la artista puertorriqueña Ivy Queen en 'LOUD: The History of Reggaeton'. Ella narra la serie, un documental de audio profundamente investigado e imposible de no bailar que rastrea la historia de más de 30 años del género.

A principios de la década de 1990, cuando los artistas panameños y puertorriqueños viajaban con frecuencia a la ciudad de Nueva York, allí se grabó una versión del dembow jamaiquino que serviría como base para innumerables temas de reggaetón. La muestra, un boom-chk-boom-chick en bucle, regresó rápidamente a Puerto Rico, donde los artistas grabaron sus letras sobre ella. Nacía el “underground” puertorriqueño, también conocido como el reggaetón más antiguo, con letras que hablaban de la vida de la clase trabajadora en San Juan. Junto con Daddy Yankee, las mayores estrellas del género en las décadas de 1990 y 2000 incluyeron a Tego Calderón , quien usó sus canciones para denunciar el racismo y el colonialismo.

El reggaetón es “sobre cómo los niños que eran jóvenes o pobres, negros o de piel oscura, niños que fueron discriminados en todos los sentidos, cómo nos negamos a estar callados”, argumentó Ivy Queen en LOUD .

Los sellos discográficos estadounidenses no reconocieron completamente el potencial del género en la década de 2000, según LOUD . Aunque las disqueras hicieron tratos con un puñado de artistas después del éxito del álbum de 2004 de Daddy Yankee, Barrio Fino , muchos perdieron rápidamente el interés, viendo el género como una moda pasajera.

Mientras tanto, Colombia jugó un papel importante en el ascenso del reggaetón. Al mismo tiempo que las discográficas estadounidenses se alejaban, la ciudad colombiana de Medellín se enamoraba del reggaetón. Su gobierno estaba inyectando dinero en programas de arte para jóvenes como parte de un esfuerzo por reducir la violencia en los barrios pobres, dijo el coproductor y coguionista de LOUD , Luis Gallo, a Foreign Policy en una entrevista. La política de “ urbanismo social ” del entonces alcalde Sergio Fajardo estuvo dirigida a generar nuevas oportunidadespor partes de la ciudad que habían "tocado fondo" en medio del apogeo del narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1990. La posibilidad de que Medellín se convirtiera en un nuevo hub del reguetón era una oportunidad para alejarse de la violencia; “Como sociedad, teníamos PTSD”, dijo Gallo, quien es colombiano.

Muchos de los propios artistas de reggaeton de Colombia evitaron enfocarse en las armas y las drogas en sus letras a favor de contar historias sobre sexo y romance, dijo Gallo. El género floreció, y algunos residentes de Medellín que asistieron a los programas artísticos extracurriculares del gobierno incluso se convirtieron en coreógrafos de estrellas como Maluma, un cantante colombiano que es uno de los artistas latinos con mayores ventas en todo el mundo.

Hoy, la política del reggaeton toma muchas formas. La decisión de Bad Bunny de hacer que la industria musical internacional se adapte a su lenguaje y no al revés es profundamente política en sí misma. Pero también ha dedicado letras de su último disco a denunciar los recientes apagones en Puerto Rico, citando al gobernador por su apodo. Hoy, la política del reggaeton toma muchas formas. La decisión de Bad Bunny de hacer que la industria musical internacional se adapte a su lenguaje y no al revés es profundamente política en sí misma. Pero también ha dedicado letras de su último disco a denunciar los recientes apagones en Puerto Rico, citando al gobernador por su apodo.

En Colombia, colectivos feministas de reggaetón como Motivando a la Gyal utilizaron la música para energizar a los participantes en las protestas antigubernamentales del año pasado.

No todos los artistas de reggaeton toman posiciones tan abiertamente políticas, por supuesto. Como en muchos géneros, muchas letras de reggaeton han cosificado a las mujeres a lo largo de los años, y los críticos señalan que las artistas femeninas y de piel más oscura generalmente no han alcanzado el mismo nivel de éxito comercial que los hombres y los cantantes de piel más clara como Bad Bunny. Además, mientras los productores de la industria presionan para diluir el reggaeton para una audiencia pop menos acostumbrada a la música latina, algunos en su comunidad, incluida Ivy Queen, han expresado su preocupación por la pérdida de esencia del género.

El antídoto, dice Ivy Queen en el episodio final de LOUD , es recordar la historia del género y buscar artistas que intenten honrarlo, especialmente aquellos que celebran a las comunidades marginadas. Reggaeton, en su relato, “se trata de la resistencia. Resistencia."

---------------------

Más contenidos en Urgente24

La novia de Sabag Montiel: Desnudos en OnlyFans y detención

Tensión en la CGT: Desactivan paro general y marcha (Moyano amenaza)

El PRO se desespera y acelera la emergencia en Marcos Juárez