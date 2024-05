El feroz cruce entre Adrián Suar y Alejandro Lerner sobre el rol del Estado

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/somoscorta/status/1792297118259933400&partner=&hide_thread=false “No creo en un Estado omnipresente, creo en un Estado presente”



Adrián Suar tuvo un cruce con Alejandro Lerner sobre el rol del Estado: "Somos muy pocos los que tenemos esa posibilidad de concretar los sueños".



"A veces, el Estado, para los que no pueden. Yo siempre me autogestioné, pero hay otros que no pueden", respondió el actor y agregó: "Yo no creo en el Estado omnipresente, pero sí en el Estado presente". “El Estado tiene que estar para ayudar a pensar sin ser partidario. Muchas veces ha sido ‘te someto a mi ayuda’. De eso estoy en contra. Aborrezco eso. No es solo ayudar desde lo económico, es ayudar a pensar, a formarse intelectualmente”, destacó.