Sabrina Rojas tomó la decisión que paralizó a Luciano Castro

image.png Sabrina Rojas habló sobre Luciano Castro.

Sabrina Rojas contó intimidades de Luciano Castro

"Me pasó que el último tiempo sentía sus ruidos y decía: 'Ay Dios mío, quiero que se vaya'", soltó la modelo. "Supongo que a él también le pasaba conmigo", indicó. "Me di cuenta que se me había ido el amor después de que nos separamos. Me separé con un dolor. Sentía que no me iba a poder volver a enamorar", dijo Sabrina.