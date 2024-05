Mario Pergolini anunció qué periodista se incorporará a su programa

"El primero de junio comenzamos en una nueva frecuencia de radio. La Colifata se puede quedar tranquila. Me encargué de que no sea esa frecuencia", comenzó diciendo el comunicador. Y siguió:

Nunca habíamos dicho íbamos ahí, pero salieron todos a hablar. No vamos a esa frecuencia nosotros. Todos se pueden quedar bien, no le va a molestar a nadie Nunca habíamos dicho íbamos ahí, pero salieron todos a hablar. No vamos a esa frecuencia nosotros. Todos se pueden quedar bien, no le va a molestar a nadie

El anuncio lo hizo tras hacerse presente en el programa Cohete al sol que conduce su hijo Matías y de ese modo descartó la posibilidad de ocupar la señal que usa la reconocida ONG.

