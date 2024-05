Habló Mario Pergolini: Tras la polémica, Vorterix no se mudará a la FM103.3

Nunca habíamos dicho íbamos ahí, pero salieron todos a hablar. No vamos a esa frecuencia nosotros. Todos se pueden quedar bien, no le va a molestar a nadie Nunca habíamos dicho íbamos ahí, pero salieron todos a hablar. No vamos a esa frecuencia nosotros. Todos se pueden quedar bien, no le va a molestar a nadie