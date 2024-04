Vorterix tendría nueva frecuencia: La FM100.3 del Grupo Octubre

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Vorterix/status/1777355141231817060&partner=&hide_thread=false ACLARACIÓN



En el programa completo queda claro que la decisión no tiene que ver con el costo de la luz (era un chiste), sino con un cambio de frecuencia



Estaría bueno que vean el fragmento completo https://t.co/ZlSmARRAYU — Vorterix (@Vorterix) April 8, 2024

Mario Pergolini cargó furioso contra el periodismo tras su anuncio sobre Vorterix

Luego de que durante el lunes (08/04) se viralizara un fragmento del anuncio, el periodista se mostró molesto con sus colegas que aprovecharon la ocasión para manipular los dichos que había realizado al respecto y señaló que se trató de un simple "recorte" utilizado maliciosamente.

"Esto salió al aire. Tres minutos antes de este video si escuchan queda claro que lo que nosotros estábamos diciendo es un chiste, que vamos a seguir", manifestó y añadió: "Estamos contentos. Hemos hecho un cambio muy grande, nos va bárbaro".

Sin embargo, posteriormente criticó a los comunicadores que no lo llamaron para chequear la información exceptuando a Andrea Taboada y Marina Calabró. Asimismo, comentó ofuscado que movileros se acercaron hasta el lugar para hacer notas por "un corte mal hecho".

Embed - CLASES DE FAKE NEWS CON PERGOLINI | #Maldicion

Por otro lado, el conductor aprovechó para aclarar que la decisión de finalmente cambiar la frecuencia no fue por una cuestión política ni por supuestos aumentos de tarifas.

Hemos visto cómo algunos lo tomaban para pegarle al Gobierno, se empiezan a preocupar por qué hará Pergolini con los empleados. Mal informados y tomándolo para pegarle al Gobierno No soy peronista, no soy libertario, me chupa un huevo todo. Lo que sí me llama la atención es que ponen, por ejemplo, que por baja de audiencia baja Vorterix. ¿En serio lo hacen en base a un corte mal hecho de un segmento? Hemos visto cómo algunos lo tomaban para pegarle al Gobierno, se empiezan a preocupar por qué hará Pergolini con los empleados. Mal informados y tomándolo para pegarle al Gobierno No soy peronista, no soy libertario, me chupa un huevo todo. Lo que sí me llama la atención es que ponen, por ejemplo, que por baja de audiencia baja Vorterix. ¿En serio lo hacen en base a un corte mal hecho de un segmento?

"Lamento que haya sucedido esto, que tanta gente haya tomado esto para creer que tenían una gran noticia, para dar que ‘cierra por lo que está sucediendo’. Vuelvan a hacer periodismo los que quieran hacer periodismo, y aquellos que pelotudean, que hagan el recorte, que se diviertan, pero eso no es la verdad", agregó el empresario.

