Mario Pergolini: "Javier Milei propone piedrazos en lugar de diálogo"

El ex titular de la productora "Cuatro Cabezas" agregó en el canal de noticias TN:"el país está mal y a todos nos es difícil ver un futuro interesante. Algo que no nos de miedo. Estoy dando charlas por el interior para pequeñas y medianas empresas, para emprendedores. Hoy estuve en Rosario y hablé con unas 60 personas. Todos me piden que les tire un centro, porque les hablan mucho de la macro pero no estamos mejor que antes".