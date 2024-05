Gran Hermano: se filtraron las duras amenazas de Furia a la producción del reality

image.png

Gran Hermano y las amenazas de Furia

Según contó Ángel de Brito en LAM, Furia habría amenazado a dos productores del programa de Telefe. No se sabe si haj más involucrados, pero al periodista le llegó esa información: “Los inconvenientes, que por supuesto no se ven al aire, transcurren en el confesionario. No solo se queja, sino que Furia amenaza a la producción".