La sospechosa actitud de Fernando Burlando que encendió las alarmas de Barby Franco

No obstante, la influencer le dio la razón y reconoció que no había tenido en cuenta el hecho de que a su vuelta, después de haberse juntado a cenar, haya calentado comida. A su vez, recordó que el abogado le había comentado que se peleó con el ballet parking y que "nunca llegó a la cena". Sin embargo, reconoció: "Me dejaste pensando".