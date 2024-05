La emocionante reflexión de Caramelito Carrizo tras la muerte de su hermano

La artista se encuentra promocionando su unipersonal "Solo te lo quería decir", obra en la que se remite al doloroso momento en el que se enteró que su familiar estaba enfermo. “De lo que yo entendí que era lo mejor para él es respetarle la dignidad a esa persona. ¿No? La decisión absoluta en todo. Desde si quiere comer o no, dormir o no, estar solo o no, dónde, y hasta qué momento”, contó sobre el vínculo que mantuvo con el músico luego de su diagnóstico.