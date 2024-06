'El Aroma del Pasto recién Cortado', Mejor Guión en Festival de Tribeca 2024

No es la primera vez que Scorsese aborda una película de Murga. Conoció su trabajo anterior mientras participaba en el programa de tutoría artística de Rolex. También fue productor ejecutivo de su drama 'The Third Side of the River' (2014), distribuido por The Match Factory y seleccionado para competir en la Berlinale.

6 países

La nominada al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto, Marina de Tavira ('Roma'), y Joaquín Furriel ('El jefe', 'Anatomía de un Crimen'), encabezan un reparto que incluye a Alfonso Tort, Romina Peluffo, Emanuel Parga y Verónica Gerez.

“Llevamos unos 6 años trabajando en este proyecto, lo consideramos nuestro primer GRAN proyecto, y refleja el esfuerzo que le hemos puesto. Estamos tratando de capitalizar y aprender de la experiencia de este estreno. Luego, 'La Virgen de la Tosquera', basada en 2 cuentos de Mariana Enríquez; y 'La mujer de la Fila'", explicó Tomás Eloy Muñoz, de Mostra Cine.

Co-producción de 6 países: Argentina, Uruguay, México, España, Alemania y USA: “Mostra Cine y Tresmilmundos comenzamos con este proyecto y juntos fuimos buscando y sumando nuevos socios".

"Para nosotros, es clave resaltar que el mérito no es solo la película en sí, sino el talento para laburar en equipo y sumar fuerzas colectivamente, apoyarnos y darnos lugar entre los distintos socios y las distintas ideas para que exploten el talento que cada uno tiene y así, con todos los socios, formamos un gran equipo de trabajo”, agregó Tomás.

