Doblaje: La voz de Morgan Freeman y He-Man muere con 62 años

Una voz inconfundible

Moya se caracterizó por su voz grave y potente, que le permitió interpretar a personajes de carácter fuerte o villanos. Entre sus roles más recordados se encuentran el héroe He-Man/Príncipe Adam en la serie animada He-Man and the Masters of the Universe, el Emperador Zurg en Toy Story 2, el líder huno Shan Yu en Mulan, el agente Cobra Bubbles en Lilo & Stitch y el espíritu Amidamaru en Shaman King.