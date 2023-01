Cancelan influencers en redes sociales: Qué es ser lolicon

Por lo que nació como un movimiento de protesta.

image.png El Daddy Kink busca el erotismo.

Ahora bien, lo que las influencers Cazzu y Emilia Mernes visten no es ropa Loli, sino la respuesta yankee al movimiento lolicon. Porque sí, todo lo que hacen los gringos es vaciarlo de contenido social y reducirlo al marketing. En realidad, este estilo se llama: Daddy Kink. Es una clasificación que se usa incluso en la industria pornográfica, ante videos que responden a este ‘aesthetic’. En realidad, es otra cosa, es más culpa de los productores o quienes manejen las estéticas de las influencers en el ámbito de promoción porque evidentemente fue un pésimo movimiento.

En Twitter se leyeron opiniones así:

image.png

Hace unos años, esto sería repudiado por todo lo que esté a la izquierda de Espert, y sería contenido de alguna productora de pornografía. Ahora sexualizan niñas las cantantes de traps y reggaeton que escuchan las niñas. Seré poco moderno, pero me Cazzu hace todo mal eh Hace unos años, esto sería repudiado por todo lo que esté a la izquierda de Espert, y sería contenido de alguna productora de pornografía. Ahora sexualizan niñas las cantantes de traps y reggaeton que escuchan las niñas. Seré poco moderno, pero me Cazzu hace todo mal eh

image.png

Dios yo no entiendo qué es esa necesidad de hacerse la nena y vestirse así, igual que Cazzu y no sé cuántas más... Qué carajo estas moditas? Turbina. Dios yo no entiendo qué es esa necesidad de hacerse la nena y vestirse así, igual que Cazzu y no sé cuántas más... Qué carajo estas moditas? Turbina.

image.png

hermanas, esta es superpreocupante tenes 30 años q haces hermanas, esta es superpreocupante tenes 30 años q haces

Las lolicon popularizadas hoy en día a través del anime

image.png Lolis en el anime.

Pero que poco tiene que ver con la moda Lolita de Japón. Las lolis del manga y el anime japonés no tienen que ver con eso, por ende solo responden estéticamente a todo lo que engloba el Daddy kink. Lo curioso sobre el lolicon es que, efectivamente, el primer movimiento, se basaba en la ropa victoriana usada de forma irónica para protestar contra los mandatos que sexualizan mujeres. Después, como siempre las cosas se desvirtúan

